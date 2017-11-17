Посадка крупномеров началась 15 ноября, а закончится она 20-го, говорится в объявлении, появившемся на ограждении правой стороны Центра семьи «Казан».
Ответственный за посадку новых 176 крупномеров у объекта «Временная инфраструктура фестиваля болельщиков FIFA», так называется теперь территория возле «Чаши», комитет внешнего благоустройства исполкома Казани.
Кстати, левую, не затронутую ограждениями часть центра, казанцы продолжают использовать для пеших, велосипедных прогулок и для занятий спортом.
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