Долг мужчины составлял 5 тысяч рублей.

На улице Декабристов судебные приставы сняли колеса с автомобиля Suzuki, сообщает пресс-служба УФССП по РТ. Приставы прибыли к неплательщику с целью взыскания административного штрафа в 5 тысяч рублей. Он не открыл дверь, после чего приставы приступили к снятию колес с внедорожника с целью реализации в счет погашения долга.

55-летний казанец вызвал полицию. Прибывшие сотрудники МВД установили, что арест имущества – резины и дисков автомобиля – производится в рамках исполнительного производства. В результате на казанца составили административные протоколы по ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания») и 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица»). По решению суда трое суток мужчина проведет под административным арестом.