В 2018 году в Нижнекамске на две общеобразовательные школы станет больше. Также планируется построить в новом микрорайоне № 47 детский сад.

Эти планы на публичных слушаниях по бюджету на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов озвучила начальник департамента по бюджету и финансам Светлана Логинова, сообщает ntr-24.ru. Также в Нижнекамске капитально отремонтируют 123 дома

На строительство школ и детского сада будут выделены средства – более 1 млрд рублей. Цена капремонта многоквартирных домов – 740 млн рублей.