Татарстан - второй после Москвы в медиарейтинге регионов по выполнению майских указов президента РФ Владимира Путина.

Эти данные по итогам октября составила компания «Медиалогия». Составитель медиарейтинга среди наиболее заметных событий по реализации указов главы страны в социальной сфере, отметили на заседании Госсовета Татарстана. На нем было озвучено, что в 2018 году будет рост зарплаты на 4,5%.

При этом индекс потребительских цен в 2018 году увеличится на 4%. Безработица не превысит 1%. Социальные выплаты в Татарстане в 2017 году будут проиндексированы на 4%. Запланировано и повышение стипендий на 4% ежегодно в ближайшие три года.