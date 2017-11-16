Жеребьевка финального этапа ЧМ-2018 по футболу пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском Дворце. К ведущим присоединятся восемь ассистентов жеребьевки, одним из которых станет олимпийский чемпион, легендарный Никита Симонян.