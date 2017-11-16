В очередном матче регулярного чемпионата «Ак Барс» на выезде встречался с ЦСКА, и отсутствие Азеведо, Ткачева, Захарчука и Малыхина помешало казанцам дать отпор хозяевам – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

В первом тайме удача оказалась явно не на стороне «Ак Барса» - Нестерова открыл счет – 1:0. А затем пропустил в ближнем бою Гарипов и от Кузьменко – 2:0.

Если в первом периоде шансы в атаке у Казани угадывались, то во втором все это ушло – нельзя забить, не бросая в створ ворот.

В концовке второго периода могло быть и хуже – трижды обалдевшие от непривычного для них темпа казанские игроки могли «привезти» своему голкиперу и еще шайбу благодаря трем удалениям подряд. И не их заслуга, что москвичи не забили.

Третий период мало что поменял – даже когда отчисленный из «Ак Барса» Кирилл Петров забросил третью шайбу, Билялетдинов был стоически спокоен

А из Москвы «Ак Барс» возвращается с поражением – 0:3.