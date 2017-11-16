В первом тайме удача оказалась явно не на стороне «Ак Барса» - Нестерова открыл счет – 1:0. А затем пропустил в ближнем бою Гарипов и от Кузьменко – 2:0.

Если в первом периоде шансы в атаке у Казани угадывались, то во втором все это ушло – нельзя забить, не бросая в створ ворот.

В концовке второго периода могло быть и хуже – трижды обалдевшие от непривычного для них темпа казанские игроки могли «привезти» своему голкиперу и еще шайбу благодаря трем удалениям подряд. И не их заслуга, что москвичи не забили.
Третий период мало что поменял – даже когда отчисленный из «Ак Барса» Кирилл Петров забросил третью шайбу, Билялетдинов был стоически спокоен 

А из Москвы «Ак Барс» возвращается с поражением – 0:3.