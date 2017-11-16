На нее заведено уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» против женщины, которая пыталась убить свою мать, сообщает ИА «Татар-информ». Подозреваемая пыталась убить 53-летнюю женщину в ночь на 29 октября. Она нанесла ей несколько ударов ножом в грудь, однако потерпевшей удалось позвать на помощь соседей. Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Потерпевшую госпитализировали. Свои действия она обосновала приказами голосов в голове.