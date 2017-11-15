Первая сессия фестиваля новой культуры Kursiv пройдет в Казани 2 - 3 декабря.

Kursiv - это фестиваль новой культуры, имеющий необычный для России формат: мероприятия будут идти в течение года в формате сессий (2 - 3 дня). Организован он при поддержке мэрии города. Основные направления фестиваля - музыка, кино и выставки современного искусства.

Первая сессия фестиваля называется «Оборот повседневности» и состоит из трех частей - выставки российской художницы Сары Кульманн, концерта французской дарк-джаз-группы Dale Cooper Quartet & The Dictaphones и показа фильма «Осколки» Алисы Хазановой, сообщается на сайте мэрии Казани.

Расписание фестиваля

2 декабря, Казанское художественное училище им. Н.И.Фешина (Карла Маркса, 70):

16.00 - открытие выставки Сары Кульманн и artist-talk автора,

19.00 - концерт группы Dale Cooper Quartet & The Dictaphones.

3 декабря в 17.00 в кинотеатре «Мир» (ул. Достоевского, 30) состоятся кинопоказ фильма «Осколки» и встреча с режиссером Алисой Хазановой.