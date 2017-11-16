К ЧМ по футболу готовят двухэтажные поезда

Свыше 500 поездов дальнего следования планируется назначить для бесплатной перевозки болельщиков во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России. Это почти в два раза больше, чем во время проведения Кубка конфедераций - 2017.

Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны и электропоезда «Ласточка». Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва - Самара, Москва - Санкт-Петербург, Москва - Казань, Москва - Адлер, Санкт-Петербург - Москва. Электропоезда «Ласточка» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва - Нижний Новгород сдвоенными составами (10 вагонов), сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

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