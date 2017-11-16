Учреждение возведут в центре столицы РТ.

По итогам научно-практической конференции дерматовенерологов и косметологов ПФО стало известно, что в Казани появится новый кожно-венерологический диспансер республиканского масштаба. Поликлиника, лаборатория и три стационара, существующие сегодня, будут закрыты. Будущий диспансер рассчитан на 80 коек и 120 мест дневного стационара. Поликлиника при диспансере сможет принять до 200 человек в сутки. Известно, что учреждение разместится в центре Казани.

