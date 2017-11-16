Наряду со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилась и общая смертность в 12 субъектах РФ.

В 2016 году в 12 регионах России, в том числе Татарстане, снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается на сайте общероссийского народного фронта.



Однако в 14 регионах страны цифра превысила целевые показатели, установленные государственной программой «Развитие здравоохранения».



Наряду со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилась и общая смертность в 12 субъектах РФ.



К слову, в антирейтинг регионов с самыми высокими абсолютными значениями смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в прошлом году вошли Псковская, Владимирская, Костромская, Орловская, Тверская, Ульяновская, Вологодская, Новгородская, Пензенская области, Республика Крым, Севастополь и Еврейская автономная область.



Отметим, еще в 10 регионах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась, а общая смертность на 100 тыс. населения повысилась. В число этих регионов вошли Московская, Рязанская, Ярославская, Вологодская области, Камчатский, Приморский края, Чувашия, Москва и Чукотский автономный округ.