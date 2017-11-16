Сегодня татарстанские участковые уполномоченные полиции, как и их коллеги по всей стране, отмечают свой профессиональный праздник - 94 года со дня образования их службы.

Стоит заметить, что эти люди для большинства населения являются лицом полиции, а их роль в предотвращении и профилактике преступлений сложно переоценить.

Об их достижениях в работе за 2017 год в ходе пресс-конференции рассказал начальник Управления организации участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД РТ Зуфар Гарафиев.

В общей сложности в республике несут службу более тысячи участковых: 790 - в городах, еще 369 - в сельской местности. В их обязанности входит не только обеспечение безопасности граждан, но и контроль за неблагополучными семьями, наркозависимыми, условно-досрочно освобожденными гражданами и многое другое. При этом на некоторых отдаленных участках им приходится совмещать работу и оперативника, и дознавателя, и функции дежурной части и ППС.

Так, только в нынешнем году участковыми Татарстана было рассмотрено 280 тысяч жалоб от населения, они поставили на профилактический учет 31650 человек, выявили более 78,5 тысячи административных правонарушений.

Стоит отметить роль участковых и в раскрытии уголовных преступлений: по статистике, каждое четвертое приходится на них. За 2017 год татарстанские участковые раскрыли 22 убийства, 58 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 820 краж, 62 грабежа, 14 разбойных нападений, а также 109 случаев незаконного оборота наркотиков и 39 - оружия.

До последнего времени стояла острая необходимость в обеспечении участковых жильем в сельской местности. Решение было найдено благодаря строительству так называемых административно-жилых комплексов, когда в одном здании совмещается жилье участкового и место его работы. С 2013 по 2016 год был построен 181 такой комплекс.