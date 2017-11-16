В Казани в 1-м поликлиническом отделении городской детской больницы №1, что на ул. Декабристов, вовсю идет капитальный ремонт. И это прекрасно: здание медучреждения 1958 года постройки! В системе «Народный контроль» пользователи часто жаловались, что внутренний вид поликлиники вызывает у них шок: узкие темные коридоры, старые туалеты, жесткие стулья и скамейки в коридорах, унылый интерьер.

Спустя почти 60 лет поликлиника наконец преобразится, станет современной. Пациентов больше не будут ужасать темные полы и потолки, нагнетающие тоску стены. Будут отремонтированы подъездные пути, благоустроят прилегающую территорию.

Ремонт уже начался, причем строительные работы ведутся параллельно с приемом пациентов. Корреспонденты «КВ» посетили медучреждение, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в поликлинике.

Что творится внутри. Ремонт, конечно, не бывает без шума и пыли. Главный вход в здание поликлиники пока закрыт. Перед дверью сложены упаковки строительных материалов, на лестницах - разбитые камни. Стрелка на фасаде здания указывает, где найти вход. Временный проход достаточно узкий и неудобный, но мамы ловко к этому приспособились. Коляски оставляют на первом этаже или на улице и проблемой это не считают.

Сейчас работы ведутся на первом этаже поликлиники. Второго этажа ремонт еще не коснулся. Здесь все по-прежнему: старая мебель в кабинетах, обшарпанные двери, отсутствие нормального освещения. В коридорах можно увидеть пустые столы и шкафы - свидетельство того, что внизу идет ремонт.

Возле кабинетов педиатра, отоларинголога, офтальмолога, электрокардиографии слышны звуки работающих на первом этаже строительных инструментов. В кабинете заведующей поликлиникой шум от них такой, будто сверлят в соседнем помещении. Но врачи готовы все стерпеть, лишь бы поликлиника преобразилась.

Третий этаж напоминает слияние двух миров. В одной части уже видны результаты ремонта: светлые пол, стены, потолки делают помещения как будто просторнее. Хорошее освещение, современные сиденья для ожидания. Другая часть пока не отремонтирована. В ней все еще царит прошлый век. Кстати, звуки ремонта на третий этаж не доносятся.

Что думают мамы и врачи. В поликлинике мы пообщались со многими мамами, в частности, с мамами грудничков. Все они позитивно смотрят на сложившуюся ситуацию и готовы терпеть шум, пыль и неудобства, чтобы в скором времени ходить в комфортную поликлинику.

- Да, прием и ремонт в одном здании - не очень приятная вещь. Но лично у нас никаких трудностей это не вызывает. Первого ребенка я почти 10 лет водила в эту поликлинику. И радости от посещения было мало: вместо пеленальных столов стояли обычные письменные, цвет стен - серый, давящий, освещение плохое, двери скрипящие, старые, цвета везде темные. Отдельная тема - туалеты. Пойти туда с ребенком - целая история. Я с нетерпением жду, когда поликлиника преобразится внутри, станет светлой, просторной, красивой, удобной для нас, родителей с детьми, - поделилась мама двухлетней девочки.

- Мы же не каждый день сюда ходим. Готовы подождать, потерпеть, если поликлиника действительно станет такой, как показывают по телевизору. Не знаю, будут ли в коридорах мягкие диваны, аквариумы, кулеры с водой, телевизоры, но очень хотелось бы. Главное, что начались изменения в поликлиниках. Это настоящая радость для нас, родителей. С внешними переменами начнутся и внутренние изменения в лучшую сторону. Самим врачам станет приятнее приходить в уютную, красивую поликлинику. А значит, и нам, пациентам, будет лучше, - присоединилась к разговору другая женщина.

Кстати, санузлы в поликлинике действительно требуют ремонта или вообще смены места расположения. На втором этаже широкое, ничем не занавешенное окно туалета выходит во двор. Однако нас заверили, что после ремонта здесь появятся жалюзи и эта проблема будет решена. В целом же мамы воодушевлены и находятся в ожидании счастливых перемен. Врачи же мечтают, чтобы строительно-ремонтный режим у них поскорее закончился. Работать в таких условиях тяжело. Мешает шум, приходится делать и какие-то перестановки, что отвлекает от основной деятельности. Но доктора тоже признались нам, что очень рады ремонту. Теперь условия их труда станут значительно лучше. Согласитесь, работать в современной обстановке гораздо приятнее.

Комментарий специалиста. Когда же закончится ремонт? Какой станет поликлиника после преображения? С этими вопросами мы обратились к главному врачу детской городской больницы №1 Казани Марине Потаповой:

- Мы с огромным нетерпением ждем окончания долгожданного ремонта. В 2018 году поликлинике исполнится 60 лет. Накануне юбилея это огромный подарок для нас. В поликлинике будут созданы удобные и комфортные условия, а унылые цвета минувших лет сменятся яркими красками современности. Новое медицинское оборудование поможет быстрее выздоравливать малышам, а просторные кабинеты с новой мебелью будут улучшать настроение у врачей и пациентов. Все это стало возможным благодаря поддержке Президента Татарстана и министра здравоохранения республики.