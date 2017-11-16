Жизнь человека неразрывно связана с огнем. К сожалению, он же порой становится причиной несчастий и трагедий. Поэтому всегда нужно помнить о правилах поведения при пожаре.

Самое главное - немедленно сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону 01 или единому номеру экстренных служб 112. Чем скорее приедут пожарные, тем быстрее будет потушен пожар.

Вызывая пожарную охрану, четко сообщите:

1. Название населенного пункта или района.

2. Название улицы, номер дома, этаж.

3. Место, где произошел пожар.

4. Кто звонит и номер своего телефона.

Пожарную охрану нужно вызывать при появлении даже небольшого задымления в доме, когда есть опасность возникновения пожара в недоступном для осмотра месте или если невозможно установить причину появления дыма.

Независимо от того, начался пожар у вас в квартире или в другой части вашего дома, предупреждайте об этом пожарных по телефону, не считайте, что другие это уже сделали.

Если у вас нет телефона и вы не можете выйти из дома или квартиры, откройте окно и зовите на помощь, криком «Пожар!» привлекайте внимание прохожих. Просите их вызвать пожарных.

Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар: одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды.

Неправильные действия во время пожара зачастую приводят к гибели, поэтому необходимо знать:

• В горящем помещении ни в коем случае нельзя бить окна с целью доступа свежего воздуха. Сквозняк, а с ним и дополнительный кислород резко усилят горение, а значит, и задымление.

• Двигаясь по комнатам и коридорам, нужно закрывать за собой двери, не давая огню, а главное, дыму, быстро распространяться. Прежде чем открыть дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее. Не открывайте дверь, если почувствуете, что она теплая: за ней огонь.

• Если дым заполнил все коридоры и лестничные клетки и нет возможности выйти, плотно закройте входную дверь своей квартиры, законопатьте все щели мокрыми тряпками, чтобы дым не попал к вам в комнату.

Если не можете справиться с огнем, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти другим людям. По возможности отключите электричество и газ.

В первую очередь выводятся люди из горящих помещений, а также с верхних этажей здания; помогите детям, престарелым и инвалидам. Очень важно зимой взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей или завернуть их в одеяла.

При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, т. к. ядовитые продукты горения с теплым воздухом поднимаются вверх. Закрыв нос и рот мокрой тряпкой, двигайтесь на четвереньках или ползком вдоль стены к выходу.

При отсутствии видимости одним из мест спасения может стать крыша, выйдя на которую вы можете выиграть время, необходимое для прибытия помощи.

Если пожар отрезал вам выход, постарайтесь прорваться на балкон и привлечь внимание прохожих. Предварительно как можно плотнее закройте дверь, через которую возможно проникание дыма. Спасение следует выполнять по балконным, наружным стационарным, приставным и выдвижным лестницам. Помните! Иногда достаточно просто спуститься одним этажом ниже. Не пытайтесь спуститься вниз на лифте, т. к. при пожаре все лифты автоматически отключаются и лифтовые шахты могут быть задымлены.

Большая доля пожаров происходит по причине курения в нетрезвом состоянии. Трагедия в том, что зачастую жертвами при этом становятся не только сами виновники возгорания, но и их близкие, в том числе дети. Испугавшись, дети начинают прятаться, используя для спасения самые укромные места. Задача взрослых - объяснить, что как раз этого делать ни в коем случае нельзя, а тем, кто ведет поиск ребенка в горящей квартире, надо знать, что наибольшая вероятность местонахождения малыша - под кроватью или в шкафу.

Люди чаще всего гибнут не от сложности ситуации, а скорее от неготовности к ней. Необходимые знания, навыки и умения в сочетании со смекалкой и решительностью играют важнейшую роль в борьбе за жизнь и спасение.