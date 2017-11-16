В Казани вчера прошли торжества по случаю 25-летия со дня образования Торгово-промышленной палаты Татарстана.

Участие в юбилейном мероприятии приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель региональной ТПП Шамиль Агеев, другие официальные лица и представители бизнеса Татарстана.

«Сегодня у нас праздник - 25 лет Торгово-промышленной палате Татарстана. Хотелось бы поздравить и федеральную структуру: Торгово-промышленной палате Российской Федерации исполняется в этом году 100 лет», - сказал в приветствии Рустам Минниханов.

Президент РТ подчеркнул, что все эти годы у руля ТПП РТ стоит Шамиль Агеев. «Шамиль Рахимович умеет работать со всеми - и с представителями власти, и с бизнес-сообществом Татарстана, России и зарубежья. Во всех наших поездках он с нами», - отметил Президент РТ.

Заслуги Шамиля Агеева перед республикой были оценены руководством региона: Рустам Минниханов вручил председателю ТПП РТ медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». А Сергей Катырин удостоен медали РТ «За доблестный труд», сообщает ИА «Татар-информ».

Высоко оценил эффективность работы Торгово-промышленной палаты Татарстана президент ТПП России Сергей Катырин. «Мне хотелось бы особые слова благодарности адресовать не только Шамилю Агееву, но и руководству республики, которое все эти 25 лет поддерживает и помогает развитию ТПП РТ», - подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты России. Он вручил почетные грамоты от имени ТПП РФ.

Оригинальный подарок по случаю 25-летия Торгово-промышленной палаты республики сделал ее руководителю Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он вручил Шамилю Агееву подписанный оригинал недавно принятого Закона РТ «О Торгово-промышленной палате Республики Татарстан».

Фарид Мухаметшин отметил, что принятие закона о Торгово-промышленной палате РТ было личной инициативой Шамиля Агеева. Требовалось законодательно отрегулировать роль ТПП, определить ее место в республиканском обществе. И был принят закон, в соответствии с которым Торгово-промышленная палата была наделена серьезными полномочиями, социально и юридически защищена.

«Усилия нашей республики по развитию экономики, развитию и установлению новых контактов с зарубежными и региональными властями, привлечению инвестиций принесли свои результаты. Нам удалось удержать и даже серьезно развить нашу экономику. И приятно было слышать из уст Президента России на Петербургском экономическом форуме констатацию того, что Республика Татарстан вышла на первое место по привлечению инвестиций в свою экономику. В этом заслуга и Торгово-промышленной палаты, и всех наших товаропроизводителей», - особо отметил глава регионального парламента в своем поздравлении.