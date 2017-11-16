На днях в Нью-Йорке, в зале торжеств Leonard's Palazzo, Ассоциация американских татар (АТА) отмечала свой 90-летний юбилей.

Мы пообщались по телефону с членом АТА Рашидой Бакировой, которая уже много лет живет в Нью-Йорке. И Рашида Нургаязовна поделилась впечатлениями о том, как прошло празднование этой знаменательной даты:

- На праздничном вечере было более 250 гостей: и дети, и молодежь, и люди почтенного возраста. Некоторые целыми семьями приехали из других штатов. Были гости из разных стран. Казань представлял заместитель председателя Всемирного конгресса татар уважаемый Ринат Зиннурович Закиров. Он тепло поздравил всех с праздником и подарил АТА настенные часы. Часы своим тиканьем уже измеряют время общения гостей, друзей и напоминают о счастливых минутах праздника.

Праздник украсила молодая оперная певица из Казани Илюса Хузина. Она исполнила арии из оперы «Кара пулат» Эльмира Низамова и народную песню «Жидегэн чишмэ». Были танцы, музыка, шутки. Никто не скучал.

- Рашида Нургаязовна, интересно, как татары Нью-Йорка воспринимают возникшую в Татарстане проблему с изучением и преподаванием двух государственных языков - русского и татарского?

- Могу сказать, с тревогой и волнением следим за развитием ситуации. Лично я полностью разделяю мнение министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова о том, что в начальных классах изучать татарский язык необходимо в обязательном порядке, ведь это же второй государственный язык. А в 10 - 11-х классах - по желанию. Современный старшеклассник, как правило, человек уже зрелый, он имеет свое мнение по каждому вопросу, багаж знаний. Поэтому волен выбирать, какой язык ему учить.

Я, бывший преподаватель русского языка и литературы, в детстве изучала татарский язык в семье. Училась в школе и вузе с русским языком обучения. Несмотря на это, в совершенстве владею татарским, чем горжусь. Усовершенствовала язык в зрелом возрасте самостоятельно. Сегодня для самообразования есть все технические возможности, было бы желание.

- А у татар Америки есть возможность изучать родной язык?

- К сожалению, изучение языка ограничивается только общением в семье. Хорошо владеют татарским только представители старшего поколения, которые переехали в США в сознательном возрасте, они не успели забыть язык своих предков. Их дети, внуки растут в англоязычной среде и на татарском не разговаривают или разговаривают очень мало. Они вырастают, вступают в брак с американцами, и приобретенные в семье знания родного языка исчезают.