Ноябрь, пожалуй, самый темный месяц года. День быстро убывает, да и солнце редко выглядывает из-за низких хмурых туч. Снега еще нет, вечером под ногами словно черный ковер. Врачи рекомендуют в это время подналечь на продукты, богатые витамином D, который, как известно, еще называют витамином солнца. Прислушаемся к их советам и приготовим на воскресный обед полезные блюда с использованием жирной рыбы, сметаны, сливок.

Рулеты из скумбрии

Ингредиенты: крупная свежая скумбрия - 4 шт., сметана 20%-ной жирности - 1 стакан, морковь - 2 шт., лук репчатый - 2 шт., перец болгарский - 2 шт., лимон - 1 шт., чеснок - 2 крупные дольки, растительное масло - 3 - 4 ст. ложки, соль, перец по вкусу.

Скумбрию (желательно охлажденную) разделать на два филейных пласта. Для этого необходимо отрезать голову, хвост и срезать филе вдоль позвоночной кости. Шкурку оставить.

Морковь натереть на крупной терке, лук измельчить, перец нарезать соломкой. На растительном масле по отдельности поджарить лук, морковь, перец. Затем овощи соединить в глубокой миске, посолить, поперчить.

В сметану добавить лимонный сок, измельченный чеснок, все хорошо перемешать. Рыбные пласты с двух сторон посолить, поперчить. С внешней стороны смазать растительным маслом, с внутренней - сметанным соусом. На филе выложить подготовленные овощи, завернуть рулет, закрепить либо шпажкой, либо суровой ниткой, положить полуфабрикаты на сковороду. Вид сверху должен напоминать завиток. Перед тем как отправить рулеты в духовку, на каждый вылить немного сметанного соуса. Запекать 1 час при температуре 180 - 200 градусов. При подаче освободить от шпажек и ниток. В качестве гарнира лучше всего подойдет отварной картофель, политый сметанным соусом.

Сливочное мороженое с клюквой

Ингредиенты: сливочное мороженое - 500 г, клюква замороженная - 1 стакан, горький шоколад без наполнителей - 1 плитка.

Мороженое разложить горячей ложкой в небольшие порционные вазочки. Сверху украсить ягодами клюквы и полить растопленным шоколадом. Подавать сразу же.

Приятного аппетита!