Нынешний теплый ноябрь на территории Татарстана спутал все погодные правила: вместо снега идет дождь, даже ночные минимумы стали плюсовыми. О погоде последнего осеннего месяца и приметах, связанных с этим временем, рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Климатическая зима в этом году не наступила в средние многолетние сроки. Обычно среднесуточная температура устойчиво переходит через 0 в сторону понижения уже к 10 ноября. Но пока этого не произошло. Напротив, к нам вернулась по-октябрьски теплая погода.

По итогам первой декады ноября средняя температура, по данным метеостанций, на 1 - 3 градуса превысила норму, и вторая декада повторяет этот показатель. Так что ожидания по-прежнему не в пользу зимы. Фронтальные волны с юго-запада продолжают выносить к Татарстану тепло и влагу. Лишь в третьей декаде ночные минусы вернут погоду к климатической норме.

А вот как работают приметы, можем проверить мы сами. Начиная со второй половины ноября по календарю народных примет каждый день уже сулит скорое наступление зимы. Например, 19 ноября православные отмечают день святых Варлаама и Павла, который в народе называли ледоставом. К этому дню обычно устанавливались морозы, водная гладь покрывалась льдом. Считалось, что с этого дня образовавшийся на реках и озерах лед не растает до самой зимы. Примечали: если на ледостав снегопад, то зиму можно ждать снежную. А безветренная погода предвещала скорые морозы.

Но иногда ледостав задерживается. По наблюдениям, во второй половине ноября нередки оттепели, капает с крыш, оттаивают замерзшие дороги. Иногда кажется, что осенняя пора возвращается всерьез и надолго. Но это впечатление обманчиво.

Примерно 24 - 25 ноября - на Федора Студита - суровое морозное предзимье возвращается вновь: «Со Студита станет холодно и сердито».

Похоже, это как раз сценарий нынешнего ноября. Пока минимальные температуры в Казани и пригородах не опускаются ниже 2 гр. мороза, ледяной коркой покрыты только мелкие речки, заливы, пруды и озера. И, по предварительному прогнозу, в ближайшие дни не стоит ожидать, что лед начнет сковывать крупные водоемы, в том числе и Казанку в городской черте.