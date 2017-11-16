Авторы законопроекта предлагают дополнить закон следующими словами: «не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещений и предоставление коммунальных услуг».

Правительство со своей стороны дополнило текст поправок уточнением, которое должно перекрыть последнюю лазейку - рекламу недопустимо размещать и на оборотной стороне документов для внесения платы за содержание и ремонта жилого помещения и за предоставление коммунальных услуг.