На документах для оплаты коммунальных услуг запретят любую рекламу. Соответствующие поправки в закон «О рекламе» депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении сегодня, 17 ноября, пишет «Парламентская газета»
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Авторы законопроекта предлагают дополнить закон следующими словами: «не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещений и предоставление коммунальных услуг».
Правительство со своей стороны дополнило текст поправок уточнением, которое должно перекрыть последнюю лазейку - рекламу недопустимо размещать и на оборотной стороне документов для внесения платы за содержание и ремонта жилого помещения и за предоставление коммунальных услуг.
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