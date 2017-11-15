Как «Волга-Волга» звучит на татарском языке? В чем секрет популярности рэп-баттлов? Как перепевать хиты других исполнителей, чтобы не возникало проблем с авторскими правами? На эти и другие темы зашел разговор во время встречи художественного руководителя, солиста казанского ВИА «Волга-Волга» Антона Салакаева со студентами КФУ. Ребята задавали много вопросов, а гость с удовольствием и подробно отвечал.

- Вы начинали выступать в 90-е годы. Как «Волга-Волга» нашла свой жанр в музыке?

- «Волга-Волга» берет свое начало в казанской школе №89, где мы собирались с ребятами поиграть на гитарах. В 1997 году выпустили свой первый студийный альбом «Оркестр колес». То есть в этом году наш ансамбль отмечает свое 20-летие. У нас не было вообще понимания, каким музыкальным направлением мы занимаемся: рок, популярная музыка, джаз, шансон… Нас просто затягивала сцена, затягивала сама музыка. В те годы, наверное, по звучанию мы были ближе все-таки к рок-музыке. Мы были молодые, ретивые, нам хотелось быть против основной массы. Но со временем нам стало скучно находиться в рамках только рок-пространства. Тогда мы начали добавлять в свою музыку дудки, баяны, скрипки. То есть в плане стилистики мы стали довольно всеядными и придумали свой стиль - стиль «Волги-Волги».

- А как вы относитесь к рэпу и такому явлению в нашей жизни, как рэп-баттлы?

- Да, сегодня рэп-баттлы бьют все рекорды популярности, это факт. Я прекрасно отношусь к такому творческому проявлению, как рэп, и к рэп-баттлам в том числе. Другое дело, что здесь многое зависит непосредственно от исполнителей, их образования, воспитания. Когда выходишь на сцену, ты должен нести серьезную ответственность за те слова, которые произносишь.

Очень сложно для молодого человека отфильтровать хороший продукт от некачественного. К сожалению, не всех рэперов отличает избирательность в плане подачи своего материала. Понимая, что их слушает молодая аудитория, они не включают внутренний фильтр. Я ни в коем случае не говорю о какой-то цензуре, но нужно понимать, для кого и что ты исполняешь.

Думаю, в дальнейшем рэп ждет примерно такая же эволюция, как и рок. Другой вопрос - рок имеет шансы остаться в истории дольше, потому что это не только текстовая, но еще и музыкальная нагрузка.

- Почему сейчас так много рэпа?

- Практически каждый из нас пытался в свое время писать стихи. Рэп - это четверостишия, причем в них необязательно должна быть рифма. Здесь не нужно особой подготовки, специальных инструментов. Надо только выйти на сцену и донести свои мысли и чувства до зрителей. Такое творчество доступно любому, оно демократично, поэтому получило такую мощную популярность.

- «Волга-Волга» перепевает в своем стиле многие хиты разных исполнителей прошлых лет. Как выбираете эти песни?

- Мы всегда работали по двум направлениям: писали авторский материал и делали каверы на известные песни поп-, рок- и эстрадных исполнителей. Нам просто в какой-то момент захотелось весело преподнести всем известные хиты. Публике это понравилось, и мы подумали: «Почему бы нам не идти и по этому пути?»

Честно скажу, в последнее время кавер-альбомы делаются с расчетом на некий коммерческий успех. Мы каверим те песни, которые в данный момент максимально популярны. Хотя в наши программы обязательно включаем и композиции в угоду своих личных предпочтений. Хочется познакомить представителей современного поколения с замечательными песнями прошлых лет, которых они не знают.

- При записи и исполнении чужих песен не возникают проблемы с авторскими правами?

- При записывании и исполнении каверов есть три пути решения проблемы. Первый вариант (с чего мы начинали) - ты просто берешь песню, которая уже стала народной и, по сути, не имеет конкретного владельца.

Второй путь - очень часто мы выступаем на одних сценах с исполнителями, каверы на песни которых исполняем. Мы показываем им свой вариант песни, делаем это максимально весело и от души. Люди улыбаются, и мы получаем респект на то, чтобы исполнять эту песню на концертах.

И третий путь - это некие коммерческие условия, которые обговариваются с правообладателями песни.

- В вашем репертуаре есть песни на татарском языке, и они принимаются зрителями очень тепло. Как пришла эта идея?

- Мы с радостью поем на татарском. Хочется организовать один необычный проект. Мы решили взять очень известные татарские песни и песни старые, нераскрученные, но очень красивые. Планируем привлечь к участию в проекте известных певцов, корифеев татарской эстрады и молодых исполнителей, чтобы вместе исполнить и записать знаковые татарские песни. Кто-то из звезд уже дал согласие, кто-то еще думает.