Чествование татарстанских участников и призеров 44-го чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 прошло в Казанском Кремле. Победителей поздравил и вручил им награды Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня у нас хороший повод для встречи. На прошедшем мировом первенстве Россия заняла первое место в общекомандном зачете по баллам и стала пятой в медальном зачете. Завоевала 11 призовых медалей и 22 медальона за профмастерство.

Считаю, это очень достойный результат. Надо сказать, что наша страна за короткий период в рамках международных чемпионатов по стандартам WorldSkills показывает впервые такой результат. Я думаю, что мы только в начале пути», - отметил лидер республики в своем приветственном слове.

Рустам Минниханов напомнил, что и сам во главе делегации из Татарстана был в те дни в Абу-Даби: изучал работу комплекса и системы, болел за российскую команду, радовался победам. «Уверен, что по профессионализму медалей должно было быть больше. Россия пока по количеству экспертов значительно уступает нашим зарубежным коллегам. И субъективный фактор оценки тех или иных результатов присутствовал», - высказал свое мнение Президент Татарстана.

Он также подчеркнул, что свою роль сыграло и то, что в последний момент были изменены правила, некоторые сложности были и с оборудованием.

Тем не менее результат достойный как у национальной сборной, так и у ее татарстанской составляющей. «Наши татарстанские представители завоевали золото в компетенции «Холодильные техники и системы кондиционирования», серебро в компетенции «Мобильная робототехника», а также медаль за профессионализм в компетенции «Инженерный дизайн - CAD». Безусловно, такие результаты - не просто случайность. Это итог большой и кропотливой работы, прежде всего вас, ваших наставников, преподавателей, международных экспертов и, конечно, Союза WorldSkills Russia. Я хочу поблагодарить и тех, кто в этом зале, и тех, кого в этом зале сегодня нет, за тот огромный труд, который вы провели», - обратился лидер республики к собравшимся.

Рустам Минниханов также подчеркнул, что высоко ценит и успехи тех, кто пока остался без медалей. Сам опыт участия в столь масштабном чемпионате дорогого стоит. Ошибки и недоработки будут учтены в системе подготовки к чемпионату в Казани, передает ИА «Татар-информ».

«Мы должны достойно представить нашу страну, потому что Татарстан является местом проведения 45-го чемпионата мира WorldSkills в 2019 году. Я уверен, что сборная России должна быть представлена и участниками из нашей республики. Основная цель - занять призовое место в медальном зачете на чемпионате в Казани. Россия должна победить, а наши республиканские конкурсанты - показать высокие результаты. Убежден: у нас для этого есть все возможности», - поставил задачу Рустам Минниханов. А профильные министерства получили наказ отслеживать судьбу конкурсантов, принимающих участие в чемпионатах WorldSkills, их трудоустройство и карьерный рост.

Церемония завершилась вручением наград. Призеры, их наставники и эксперты были удостоены Благодарности Президента Татарстана.