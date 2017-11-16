В Архангельске завершился этап премии «ТЭФИ-Регион». Многосерийный фильм «Неотосланные письма», созданный ТНВ по мотивам знаменитой одноименной повести Аделя Кутуя, стал финалистом региональной премии «ТЭФИ» в номинации «Художественный фильм. Сериал».

В этом году в конкурсе, в котором приняло участие более 340 региональных работ, впервые была введена номинация «Художественный фильм. Сериал».

Именно в премьерной номинации картина «Неотосланные письма», созданная телеканалом «Новый Век», смогла завоевать место в финале.

Напомним, «Неотосланные письма» («Тапшырылмаган хатлар») - первая экранизация не только в Татарстане, но и в России произведений татарского классика Аделя Кутуя.

Премьерный показ кинодрамы состоялся в декабре 2016 года на телеканале «Новый Век». Фильм, идущий на татарском языке с субтитрами на русском, снят в цифровом формате DCP, DVD.

По сюжету фильма выпускница медицинского института Галия отправляется по распределению в деревню Адрас в качестве молодого специалиста. Она восстанавливает заброшенную амбулаторию, живя с двумя детьми в спартанских условиях в ожидании расселения. Однако одно письмо разрушает не просто размеренную жизнь, но и заставляет ее переосмыслить. Это письмо круто меняет жизнь Галии.

Главные роли в кинодраме сыграли Гузель Сибгатуллина, Ришат Ахмадуллин, Айдар Сулейманов, Фирая Акберова, Фанис Зиганшин, Ляйсан Файзуллина и другие.

Сценарий к фильму написал Дан Дамаскин, режиссером выступил Рустам Рашитов, операторы картины - Денис Гусев и Фарит Галиев.

Музыка к фильму создана молодым, но уже прославленным композитором Эльмиром Низамовым, художниками картины стали Анна Невзорова и Гульнара Утякаева.

На последнем этапе конкурса, который состоится в первой декаде декабря в Тюмени, татарстанская картина поборется за звание лучшей с работами кинематографистов из Уфы и Тюмени.

Лучшим из лучших конкурсантов, среди которых уже значится работа ТНВ, будут вручены знаменитые «Орфеи» - статуэтки Эрнста Неизвестного. Их, напомним, получают победители вместе с золотым дипломом. Финалисты конкурса получают только серебряный диплом, без статуэтки.

Кстати Приз, который вручают победителям премии «ТЭФИ», - скульптура персонажа древнегреческой мифологии, певца и музыканта Орфея: он разрывает себе грудь и играет на струнах своей души. Изготовление призов производится в Америке в мастерской ученика Эрнста Неизвестного Джеффа Блюмиса. Вес одной статуэтки - 8 кг 500 г, стоимость - 1000 долларов США.

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