На их совести вымогательство денежных средств у владельца конторы по приему ставок.

Сотрудниками МВД были задержаны с поличным три гражданина, являющихся членами преступной группировки. Они вымогали деньги у владельца сети букмекерских контор, сообщает пресс-служба МВД по РТ. В период с июня по август мужчины неоднократно требовали ежемесячных выплат в 50 тысяч рублей. Они аргументировали свои требования тем, что букмекерская контора находится на подконтрольной им территории. Также они нанесли ущерб в размере 75 тысяч рублей: разбивали мониторы, ломали мебель. Возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Хулиганство».