Мужчина имеет долги по налогам, кредиту и неоплаченные штрафы ГИБДД.

Гражданин из Альметьевска остался без автомобиля за свои долги, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ. 55-летний мужчина имеет 7 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, долги по кредиту и налогам. Официально неработающий житель Альметьевска накопил долгов на 260 тысяч рублей. В результате судебные приставы Альметьевского районного отдела арестовали автомобиль должника. В случае непогашения задолженности авто будет реализовано.