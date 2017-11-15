Предпринимателю вынесено предостережение.

Казанская прокуратура провела проверку торговых объектов города на предмет наличия обменников криптовалюты, заявил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Терминалы были выявлены в двух магазинах города. Их владельцем является казанский предприниматель, а установкой занималась фирма из Уфы. Предприниматель же передал терминалы в аренду предприятию.

Однако в чеках, которые выдают автоматы, указана фирма, которая не состоит на налоговом учете. По результатам проверки бизнесмену вынесено предостережение, т.к. предоставление услуг по обмену криптовалюты на наличность, товары или услуги рассматривается как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций.