Татарстанец разместил фотографию на личной странице в социальной сети.
В результате проверки, проведенной Прокуратурой Тукаевского района РТ, было установлено: житель поселка Круглое Поле разместил на своей личной странице в социальной сети фотографию, на которой изображена нацистская символика. Против 18-летнего гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Нарушитель наказан штрафом в тысячу рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
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