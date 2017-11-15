Два татарстанских предприятия погасили долги по зарплате

Суммарная задолженность по заработной плате в республике уменьшилась еще на 873 тыс.рублей. Именно такая сумма выплачена работникам 2 татарстанских предприятий.

Так, АО «Племенной завод кролика» Высокогорского района РТ, находящееся в конкурсном производстве, выплатило 7 работникам в общей сложности 311 тыс. рублей. Погасило задолженность по зарплате и строительное предприятие Нижнекамского района РТ ООО «Монтажспецстрой» – 16 сотрудникам в сумме выплачено 562 тыс. рублей. Стоит отметить, по официальным данным Росстата на 1 ноября 2017 года, общая задолженность по заработной плате в Республике Татарстан составила 12 444 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.

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