Голосование будет проходить в сети Интернет.

В преддверии Дня спасателя, который празднуется 27 декабря, ГУ МЧС России по РТ запускает проект «Красота спасет мир: 30 самых обаятельных девушек МЧС Татарстана», сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудницы МЧС ответили на вопросы анкеты (в ней они рассказали – почему выбрали профессию спасателя и поделили историей о чудесном спасении) и предоставили свои фотографии. Отдать свой голос очаровательным девушкам может любой желающий. Крайний срок голосования – 5 декабря.