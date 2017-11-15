Министерство промышленности и торговли РФ ожидает, что казанские авиастроители основательно подойдут к процессу цифровых испытаний.

Минпромторг России ожидает, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова в ближайшее время в рамках производства основательно подойдет к процессу цифрового моделирования в производстве и цифровых испытаний. Об этом сегодня на церемонии выкатки стратегического ракетоносца Ту-160М2 журналистам заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

«Завод является флагманом цифрового производства отрасли, отрабатывает несуществующие на сегодняшний день процессы. Сейчас мы производим первый этап цифровизации производства, но очень рассчитываем на то, что специалисты предприятия и конструкторских бюро смогут в ближайшие сроки показать высокие результаты, связанные не только с оцифровкой существующих процессов, но и с внедрением в производство современных цифровых технологий, таких как Big Date, цифровое моделирование производств, цифровой расчет экономики производств. И самое главное, мы очень рассчитываем, что распределенное цифровое КБ приведет к тому, что мы сможем серьезно выступить на мировом рынке с точки зрения подготовки производств к элементам цифровых испытаний», — отметил Бочаров.