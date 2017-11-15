Сегодня в ГТРК «Корстон» состоялось торжественное мероприятие по случаю 25-летия Торгово-промышленной палаты Татарстана.
Участие в юбилейном мероприятии приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель региональной ТПП Шамиль Агеев, а также представители бизнеса республики.
Рустам Минниханов вручил председателю ТПП РТ Шамилю Агееву медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Сергей Катырин удостоен медали РТ «За доблестный труд», сообщает ИА «Татар-информ».
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