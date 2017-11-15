В Дрожжановском районе в селе Дуваново на площади около 500 гектаров местные фермеры будут выращивать яблони, чеснок, лук, капусту и другие овощи и фрукты в серьезных масштабах. О ходе реализации проекта ИА «Татар-информ» рассказал глава района Александр Шадриков.

Строительство агропромпарка реализуется в рамках стратегии социально – экономического развития республики до 2030 года. Работы начались в 2015 году. Для огромной фермы уже создана система искусственного орошения. Хотя вопрос водоснабжения в районе стоит довольно остро.

- Один из самых финансовоемких проектов, которые реализуются при поддержке Президента Рустама Нургалиевича, — это водоснабжение нашего района. В течение 4 лет у нас построено 234 километра водопроводных сетей и водоводов. Как мы знаем, вода — это основная составляющая любого человеческого организма. Соответственно, какую мы воду пьем, такое и будет здоровье. Я считаю, это один из серьезных стратегических проектов, который решается при поддержке нашего Президента, - отметил Александр Шадриков.

Первым урожаем агропромпарк сможет порадовать года через два, заверяет Александр Шадриков. Это буду яблоки. В перспективе на ферме будет организована переработка выращенного добра и предпродажная его подготовка. В республике есть заинтересованность в собственном чесноке, луке, капусте и, как ни странно, в рулонном газоне.

- Сейчас мы готовим проект мини-агропарка, как в Казани, проект поддержали. Ведется проектирование площади, где будет переработка, и того, что будет выращено на территории нашего района, - поделился глава района.

Между тем выращивание собственной малины и клубники на большой ферме уже идет полным ходом. Занимается этим первый фермер, вошедший в проект, Альфред Хайруллин. Сегодня он - локомотив движения фермерского хозяйства и развития агропарка, поскольку своим примером заражает других потенциальных хозяйственников. Альфред высадил 8 гектаров яблоневых садов, по которые отдана площадь в 100 га.

- В рамках деловой активности наше население работает во всех направлениях — это выращивание дома картофеля, моркови и других овощей. Агропарк будет тем местом, где будет мобилизовываться предпродажная подготовка и реализация всего выращенного, - заметил Александр Шадриков. - Сейчас мы проектируем водовод, хотим войти на следующий год в программу искусственного орошения. От того как быстро мы войдем в эту программу, будет зависеть освоение этих 470 Га полностью. На следующий год, думаю, мы все это построим.