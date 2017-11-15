Сегодня Верховный суд РТ начал рассмотрение уголовного дела в отношении членов «Банды Урматского», сообщает «Татар-информ».

В чем вина подсудимых?

По версии следствия, группа лиц из 6 человек совершала разбойные нападения на ломбарды, букмекерские конторы и торговые точки. На их счету 11 разбойных нападений и 3 кражи с общей суммой ущерба 3,5 млн рублей.

Где они совершали преступления?

География совершения преступлений – Казань, Арский и Балтасинский районы республики. Действовала банда в период 2008-2012 годов.

Всего уголовное дело насчитывает 58 томов.