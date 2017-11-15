На скамье подсудимых 6 человек в возрасте от 27 до 33 лет.
Сегодня Верховный суд РТ начал рассмотрение уголовного дела в отношении членов «Банды Урматского», сообщает «Татар-информ».
В чем вина подсудимых?
По версии следствия, группа лиц из 6 человек совершала разбойные нападения на ломбарды, букмекерские конторы и торговые точки. На их счету 11 разбойных нападений и 3 кражи с общей суммой ущерба 3,5 млн рублей.
Где они совершали преступления?
География совершения преступлений – Казань, Арский и Балтасинский районы республики. Действовала банда в период 2008-2012 годов.
Всего уголовное дело насчитывает 58 томов.
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