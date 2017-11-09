Овен

Вам следует навести порядок на работе и дома. На этой неделе не стоит выяснять отношения с кем-либо из близких - вы только все усложните. Удачное время для отказа от вредных привычек. Не исключено, что запланированная вами поездка несостоится, как окажется, это к лучшему.

Телец

Самое лучшее время для решения неотложной задачи - первая половина рабочей недели, поскольку затем возможны обстоятельства, с которыми вам справиться будет не под силу. В спорах на работе и дома старайтесь воздерживаться от участия, просто сделав вид, что ничего не происходит.

Близнецы

Пришло время избавиться от того, что вам мешает: выбросите ненужные вещи, пересмотрите свои приоритеты и определитесь в ставших обременительными отношениях с любимым. Разумно будет принять меры профилактики - ваш иммунитет сейчас ослаблен.

Рак

На этой неделе вам удастся решить часть своих проблем, при этом создав хорошую основу для перспективного роста и повышения своего материального положения. Единственное, что вас расстроит, - это отношения с любимым: в них наблюдается спад, хотя и временный.

Лев

Ваша работоспособность и целеустремленность приведут к неплохим результатам. Иное дело отношения в семье: вам трудно договориться с домашними без споров и взаимных обвинений. Но одно неожиданное событие, касающееся всех сразу, примирит все стороны.

Дева

Путаница в мыслях и несобранность на работе неизбежно приведут к промахам и неудачам. Попробуйте посмотреть на сложные вопросы как бы со стороны, и правильное решение придет к вам само собой. Не верьте поступившей информации - она ложна. Требуют обновления отношения с любимым.

Весы

Общение с дальними родственниками чревато для вас лишь разочарованием и новыми проблемами. А вот новые знакомства окажутся перспективными и полезными. Не стоит тратиться на этой неделе - увеличения доходов в ближайшее время не предвидится.

Скорпион

Вы почувствуете желание побыть в одиночестве - общение с окружающими и на работе, и дома вас тяготит. В вашей жизни может неожиданно появиться тот, кто поможет освободиться от душевной боли. Вы почувствуете уверенность в себе - и все дела пойдут в гору.

Стрелец

Сейчас вам трудно объективно оценить ситуацию, сложившуюся на работе. Если преодолеете свою нерешительность, поставите перед собой амбициозную задачу, то сможете найти правильное для себя решение. Постарайтесь избегать непродуманных расходов, на которые вас толкают домашние.

Козерог

Вы окажетесь в плену своих ограничивающих убеждений. Поэтому лучше прислушиваться к тому, что вам советуют окружающие. Принимайте помощь даже тех, к кому еще недавно относились с предубеждением. Семейные вопросы необходимо решать только сообща.

Водолей

Спокойному течению дел могут помешать обстоятельства, на которые вы повлиять не в силах. Не исключено, что жизнь подтолкнет вас к какому-то рискованному шагу. Сделать его можно только в том случае, если будете абсолютно уверены в благоприятных последствиях для себя.

Рыбы

Наиболее удачной будет середина недели. Не исключено, что вы вплотную подойдете к реализации одного из своих заветных желаний. Увеличения доходов не ожидается, поэтому будьте бережливы. В отношениях с окружающими придется строго соблюдать нормы этики.