Хочу удивить гостей необычным десертом. Подскажите один из рецептов, пожалуйста.

Айгуль

Вот такой рецепт советует читательнице член российской Гильдии шеф-поваров, эксперт бренда iCook от Amway Алексей Семенов:

- Для приготовления банановых шариков в кляре возьмем 4 крепких банана, 1 ч. ложку семян кунжута, арахисовое или кукурузное масло для фритюра, 5 ст. ложек меда, сок одного лимона. Для кляра: 80 г муки, 2 ст. ложки кукурузного крахмала, ¼ ч. ложки пекарского порошка, 150 г воды, яичный белок, 1 ч. ложку кунжутного масла.

Для кляра перемешиваем муку, крахмал и пекарский порошок. Постепенно, непрерывно помешивая, добавляем воду, яичный белок и кунжутное масло. Перемешиваем до однородной массы. Очищенные бананы нарезаем кусочками по 8 см. Бананы обмакиваем в кляре и жарим во фритюре 3 - 5 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми. Вынимаем шумовкой и кладем на решетку для стекания лишнего масла. На другой сковороде без масла поджариваем семена кунжута до тех пор, пока они не станут светло-коричневыми. Поджаренные семена высыпаем в тарелку. Смешиваем мед и лимонный сок, разогреваем их в кастрюле. Бананы в кляре поливаем медом с лимонным соком и посыпаем семенами кунжута.

Приятного аппетита!