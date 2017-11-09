Объясните, пожалуйста, как на размер будущей пенсии влияет серая зарплата.

Фарид

О пенсионных выплатах при серой зарплате нам ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани.

Как известно, основные слагаемые будущей пенсии - это длительность трудового стажа, возраст выхода на пенсию и размер официальной заработной платы. При расчете пенсии учитываются баллы, или годовые пенсионные коэффициенты, количество которых напрямую зависит от официальной оплаты труда гражданина. Чем больше баллов, тем, соответственно, выше пенсия.

Соглашаясь на серую схему оплаты труда, следует помнить, что сумма страховых взносов, участвующая впоследствии в расчете будущей пенсии, уплачивается лишь с официальной зарплаты. Разберем это на примере.

Допустим, размер заработной платы гражданина - 28 тысяч рублей, где 8 тысяч рублей - официальная зарплата, а еще 20 - неофициальная. Тогда страховые взносы за работника уплачиваются работодателем только с 8000 рублей. Получается, что на лицевой счет гражданина поступит 1760 рублей вместо 6160. Это в дальнейшем приведет к расчету размера страховой пенсии исходя из 21120 рублей в год, а не из 73920 рублей.

Работодатель, навязывающий серую схему оплаты труда, делает это, чтобы сэкономить на страховых взносах, параллельно лишая своих сотрудников законных прав на гарантированную оплату отпуска, листа нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, и многое другое.

Как быть, если вы сомневаетесь, что работодатель в полном объеме уплачивает за вас страховые взносы и уплачивает их вообще? Проверить это можно, обратившись за выпиской из индивидуального лицевого счета в территориальный орган ПФР или запросив выписку на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина». Для входа в «Личный кабинет гражданина» нужно использовать логин и пароль для сайта госуслуг (gosuslugi.ru).