Получаю пенсию по старости, также с 2015 года мне назначена надбавка за иждивенца-студента. В летнее время дочь подрабатывала, поэтому надбавка за иждивенца была снята. Насколько правомерны действия Пенсионного фонда? Имеет ли он право удерживать средства из пенсии?

Елена Сергеевна

Как пояснила заместитель начальника отдела назначения и перерасчета пенсии управления ПФР в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Гиниятуллина, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» получателям пенсий при наличии на их иждивении нетрудоспособных членов семьи согласно указанному закону устанавливается фиксированная выплата (ФВ) в размере одной третьей суммы ФВ на одного иждивенца (на 01.02.2017 ФВ - 4805,11 руб., надбавка на иждивенца 4805,11:3=1601,70). К нетрудоспособным членам семьи относятся дети, братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

В соответствии с ч. 5 статьи 26 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» пенсионер обязан безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера страховой пенсии или прекращение ее выплаты.

Если студента отчисляют, переводят на иную форму обучения, если иждивенец трудоустраивается или произошли любые другие изменения обстоятельств, влекущих изменение доходов как иждивенца, так и пенсионера, гражданам необходимо не позднее следующего рабочего дня сообщить об этом в пенсионный отдел. В противном случае возникает переплата, которую в дальнейшем будут удерживать из пенсии.

Удержания из пенсии производятся в соответствии со статьей 29 на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм страховых пенсий, фиксированных выплат к страховым пенсиям (с учетом повышений фиксированных выплат к страховым пенсиям).