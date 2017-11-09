Пенсию я уже заслужил, в декабре исполняется 60. В настоящее время у меня относительно большая зарплата, и уходить на покой не хотелось бы. Могу ли я самостоятельно увеличить себе пенсию, если захочу?

Анатолий Семенович

Уважаемый Анатолий Семенович, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, по новым правилам у каждого будущего пенсионера есть возможность обратиться за назначением страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, тем самым дополнительно увеличив свою страховую пенсию. Дело в том, что за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты. Они имеют разные значения для страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Например, если вы обратитесь за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма ваших индивидуальных пенсионных коэффициентов - на 45%. Если через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, а сумма ваших индивидуальных пенсионных коэффициентов - в 2,32 раза.

Коэффициенты для расчета страховой пенсии при отсрочке обращения за ее назначением размещены на сайте www.pfrf.ru в разделе «Будущим пенсионерам».

Кстати, военная служба всегда учитывалась при назначении пенсии, а по старому законодательству даже в двойном размере. Сейчас есть варианты учитывать эту службу в календарном варианте и по баллам. Мужчинам просить посчитать им службу в армии по баллам нет никакого смысла, если они получают простую пенсию по старости. Им уже все засчитано и начислено.