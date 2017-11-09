У меня есть материнский сертификат, который я получила за младшего сына. Могу ли израсходовать средства маткапитала на получение платного образования в вузе старшим сыном? Если да, то каким образом это оформляется? И если вдруг сына отчислят, вернут ли мне уплаченные за обучение деньги?

Дания

На этот вопрос ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани. Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 24.12.2007 №926, предусмотрена возможность перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов. Направить средства материнского (семейного) капитала возможно на образование как младшего, так и старшего ребенка, но не ранее исполнения трех лет со дня рождения ребенка, с учетом которого получен государственный сертификат на материнский капитал.

Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на оплату платных образовательных услуг, которые оказываются образовательными организациями по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.

Средства направляются на оплату оказываемых образовательными организациями платных образовательных услуг территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, заключенным между лицом, получившим сертификат, и образовательной организацией, путем безналичного перечисления на счета (лицевые счета) образовательных организаций, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг.

В случае прекращения получения ребенком образовательных услуг до истечения срока действия договора об оказании платных образовательных услуг в связи с отчислением из образовательной организации либо в случае расторжения договора между образовательной организацией и лицом, получившим сертификат, если сумма средств, перечисленная на счет образовательной организации в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, превышает сумму фактических расходов на указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату образовательной организацией в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Таким образом, если второму сыну исполнилось три года, вы можете распорядиться средствами МСК на оплату образования старшего сына в образовательном учреждении. Для этого вам необходимо подать в территориальный орган Пенсионного фонда РФ соответствующее заявление о распоряжении средствами МСК. К заявлению необходимо приложить заверенную указанной образовательной организацией копию договора об оказании платных образовательных услуг. Договор в обязательном порядке должен содержать сумму оплаты за оказание платных образовательных услуг, периоды оплаты (при этом первый платеж осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК), реквизиты для перечисления средств (наименование образовательной организации, ИНН, БИК, КПП, банк получателя, ОКТМО, КБК).