Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников полиции, жители республики продолжают становиться жертвами мошенников.

13 ноября в ОП «Зареченский» поступило заявление от 49-летнего жителя Казани, который лишился крупной суммы денег. Со слов потерпевшего сотрудники полиции установили, что 13 сентября неизвестный прислал ему СМС-сообщение с текстом: «Ваша банковская карта заблокирована».

Мужчина позвонил по указанному телефону, где неизвестный, представившись сотрудником банка, под предлогом разблокирования банковской карты узнал о сумме денежных средств на счете. Ничего не подозревая, потерпевший передал всю информацию злоумышленнику: пароль и секретный код банковской карты. В результате со счета потерпевшего были списаны 106 тысяч рублей.

По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождению злоумышленника. Уже установлено, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Москве.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

МВД по Республике Татарстан призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Если вам на телефон пришло СМС-сообщение от неизвестного абонента или позвонил неизвестный человек, не спешите выполнять его просьбы.

Запомните! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а работники банка не спрашивают конфиденциальные сведения и коды.

Поэтому никому не разглашайте информацию, касающуюся банковских карт. Чтобы завладеть вашими деньгами, злоумышленникам нужен лишь номер вашей карты и ПИН-код. Как только вы их сообщите, деньги будут сняты с вашего счета. Не торопитесь сообщать реквизиты карты, поскольку ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ваш ПИН-код.

Если с вашей картой возникли какие-либо проблемы, необходимо позвонить в клиентскую службу банка по телефону, указанному на оборотной стороне карты.

Если вы все-таки стали жертвой преступников, незамедлительно сообщите в полицию по телефонам 02 или 112, напоминает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.