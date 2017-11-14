В двух парках Казани появятся освещенные лыжные трассы благодаря программе реконструкции парков и скверов. Об этом в ходе «делового понедельника» в исполкоме города сообщила председатель комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.

В парке Победы появится лыжная трасса протяженностью 3 км. В парке «Крылья Советов» длина трассы составит 1,3 км. Кроме того, программа благоустройства коснулась и Горкинско-Ометьевского леса, где было проведено обустройство профессиональной и любительской лыжных трасс и мостиков для лыжников.

По словам Светланы Востриковой, освещенные трассы для любителей беговых лыж предусмотрены в парке имени Горького, Березовой роще поселка Нагорного, в жилых массивах Юдино и Чебакса.

Также было анонсировано, что на территории гимназии №3 Кировского района установят блочную модульную лыжную базу. На 10 лыжных базах в разных районах города с началом сезона заработают пункты проката - будут выдавать 1500 пар лыж.

- Для любителей экстремальных видов спорта будут организованы специальные трассы и пункты проката горных лыж, снегоходов, сноубордов, тюбингов на Свияжских холмах и в жилом массиве «Нагорный», на Глубоком озере, на улицах Дубравная и Братьев Касимовых, - отметила Светлана Вострикова.

С наступлением зимы жители Казани также смогут воспользоваться услугами 19 катков, на которых будут предоставляться в аренду желающим 3700 пар коньков.

Среди таких площадок - стадионы с искусственным льдом «Ракета», «Трудовые резервы», каток на Кремлевской набережной, открытые катки на стадионах «Тасма», «Локомотив», «Мотор», «Казань-арена», Центр хоккея на траве и по ул. Дубравной, база отдыха «Солнечный».

Кроме того, будут работать 8 крытых ледовых арен, где организованы учебно-тренировочные занятия ДЮСШ Казани.

- Каток на Кремлевской набережной протяженностью один километр в третий раз начнет работу в начале декабря. Для горожан и гостей столицы Татарстана там будут работать пункты проката, детский городок и кафе. Сейчас идут подготовительные работы по заливке льда, - сообщила председатель комитета физической культуры и спорта.

Также интересной площадкой станет территория Казанского ипподрома, где будет организована площадка «Ханский двор» с катком, новогодней елкой, пунктом проката и теплыми помещениями.