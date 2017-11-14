Все чаще в России употребляется словосочетание «черная пятница», которое ассоциируется с большими скидками и распродажами. Откуда пришло это модное веяние и как в погоне за красными ценниками не потерять голову и кошелек?

Откуда родом?

Черной пятницей на Западе традиционно называют старт главной распродажи года, которая затем плавно перетекает в предрождественские и предновогодние скидки. Обычно это последняя пятница ноября, которая следует за Днем благодарения в США.

В 1960-х годах после Дня благодарения центр американского города Филадельфия замирал в многочасовых пробках из-за желающих пройтись по магазинам, что отрицательно сказывалось на бизнесе и приводило к ухудшению криминогенной обстановки.

Вплоть до 1980-х годов понятие «черная пятница» имело негативный оттенок, однако с этого времени ситуация начала меняться.

По сути такая масштабная распродажа со скидками вплоть до 90% практически на все товары воспринимается как настоящий праздник. На Западе миллионы людей берут отгула на работе (конечно, за исключением сотрудников розничной торговли), чтобы потратить скопленные деньги на нужные и зачастую не очень нужные товары.

Однако многие продавцы не ограничиваются одним днем больших скидок. Сейчас распродажи в отдельных торговых центрах продолжаются и в выходные после черной пятницы.

В Россию эта традиция пришла относительно недавно - вместе с широким распространением интернет-покупок. Но тенденцию подхватили и многие торговые центры, которые в день тотальных распродаж открыты до 24.00.

Почему такие большие скидки?

Как упоминалось ранее, скидки на многие товары могут доходить до 90%. С чем это связано? Причин тому несколько. Во-первых, продавцам необходимо освобождать склады для новых коллекций и попросту продавать залежавшиеся вещи. Некоторые магазины продают товары ниже их себестоимости, так как им невыгодно держать на складах те из них, которые не пользуются популярностью. Во-вторых, магазины торговых сетей таким образом получают хорошую рекламу и зарабатывают репутацию магазина со скидками. В-третьих, желание тех же продавцов получить прибыль. На это нацелены недобросовестные продавцы, играющие на азарте покупателей: не каждый способен отследить динамику цены и оценить, насколько реальна скидка. Этим часто злоупотребляют продавцы в интернет-магазинах.

«А мне это выгодно?»

Несмотря на то что еще ноябрь, магазины активно начинают готовиться к новогодним праздникам. Не секрет, что за неделю до Нового года цены на подарки заметно растут вверх. Поэтому выгоднее всего позаботиться о приятных приобретениях заблаговременно, что и делают многие предусмотрительные граждане. На сегодняшний день обеспеченность рынка товарами повседневного спроса и продуктами избавляет от необходимости закупаться, скажем, в сентябре - купить шампанское можно хоть за полчаса до праздника. Но те, кто позаботится заблаговременно о новогодних подарках, окажутся в несомненном выигрыше, и брешь в кошельке не будет такой внушительной.

Другим приятным дополнением является то, что на распродажах можно найти действительно уникальные вещи, а также те, что могли вам приглянуться ранее.

Советы на черную пятницу

Если вы все же решили принять участие в главной распродаже года, откладывать деньги лучше заранее. Это позволит купить самые нужные товары без ущерба для семейного бюджета и поможет хорошо спланировать будущие покупки, исходя из суммы сбережений и нужды в той или иной вещи.

Нельзя бросаться в омут скидок без четко обозначенного бюджета. Скидки способны по-настоящему вскружить голову, а вследствие этого велика возможность покупки некачественной и даже ненужной вещи.

Обезопасить себя от хаотичных и непозволительных покупок позволит строго определенный, выделенный на распродажу бюджет, выходить за рамки которого нельзя. Впрочем, помимо средств, нужно подумать и о приоритетах. Потеряться среди тысяч выгодных предложений очень легко, а потому важно составить список товаров, которые необходимо купить в первую очередь.

Сразу выстраивать желаемые покупки в каком-то порядке нет смысла. Но лучше для начала просто записать все товары, которые вы планируете купить.

Каким бы способом вы не отсортировали список, наличие плана покупок поможет во время распродажи. Все происходит очень быстро, и в суматохе вы легко можете запутаться или забыть приобрести что-то важное.

Официально черная пятница в этом году в России приходится на 23 ноября. Распродажа продлится три дня.