В Татарстане начала работать «горячая линия» по вопросам размена монет. С 10 ноября по 1 декабря 2017 года в Отделении - НБ по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России действует телефон «горячей линии» (843) 235-04-83 по вопросам граждан о возможности использования монет в повседневных расчетах, в том числе о порядке размена.

В течение ноября в Отделении - Национальном банке по Республике Татарстан звонки будут приниматься в будние дни c 10.00 до 14.00. Вопросы граждане также могут направить на электронную почту 92media@cbr.ru с пометкой в теме письма «Монеты», сообщает пресс-служба ведомства.

- Сейчас существенный объем монет находится у населения и не возвращается в обращение, - рассказывает начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций НБ по РТ Вячеслав Поляков. - По данным Банка России, на каждого жителя нашей страны приходится в среднем 441 монета. На вес - это почти килограмм. Монеты нередко оседают в копилках у граждан или используются не по назначению, а между тем срок их службы может достигать 25 - 30 лет. Кроме того, чем больше монет в обороте, тем точнее расчеты. Например, высок спрос на монеты при оплате проезда в общественном транспорте, а также в магазинах - когда клиенты платят за товар наличными и им требуется выдать сдачу, - поясняет сотрудник банка.

Дополняя комментарий служащего финансовой организации, приводим информацию о структуре наличной денежной массы в обращении по России по состоянию на 1 октября 2017 года. Так, например, согласно данным Центробанка России, монеты составляют подавляющее большинство всей наличности - 92%, банкноты - соответственно всего 8%. Оно и понятно - крупных всегда меньше, чем всякой там мелочовки.

«А у вас гривенники принимают к оплате?»

Но начнем мы все же с мелочи.

Больше всего в карманах и кошельках россиян, опять же согласно статистике ЦБ России, гривенников. 10-копеечные монеты составляют 39% от общего количества монет в обращении. Хотя на практике гривенники начинают стремительно выходить из повседневного оборота, как и тихо исчезнувшая копейка, которая рубль нам так и не сберегла. Вслед за ней бесславно пропали и пятикопеечные монетки - встретить их нынче большая редкость. Более того, например, в Татарстане супермаркеты одной из крупных торговых сетей и вовсе перестали принимать гривенники, округлив свои ценники до рублей: да ну ее, мол, эту малополезную и малоценную копеечную груду металла.

Меньше всех по кошелькам граждан кочуют «пятачки». Крупные солидные монеты достоинством в 5 рублей составляют лишь 4% от общей массы мелочи. Самой популярной разменной монетой по-прежнему остается 10-рублевая.

Перейдем теперь к обзору бумажных банкнот. На первый взгляд может показаться, что чаще всего в наших кошельках заводятся сотенные бумажки. Ан нет, самой ходовой купюрой сейчас является банкнота достоинством в 1000 рублей - это больше трети всех банкнот, находящихся в обращении, - 32% от общей массы купюр. Вот она, наглядная, настоящая, а не официальная статистика наших доходов и расходов. Что вы сможете купить нынче в магазине, положив сторублевку в карман? Спички, мыло, шоколадку? Нет, чтобы заглянуть после работы в продуктовый, клади в кошелек тысячную - не ошибешься. Нынешний российский бумажный червонец - 10-рублевая банкнота - тоже понемногу уходит в прошлое. В советском прошлом с таким червонцем в кармане ты мог смело зайти в любой казанский ресторан, даже с дамой. Вам обоим вполне хватило бы этой добротной купюры - красненькой, чтобы неплохо покушать и даже откушать спиртного, в меру, конечно. Ну как тут старшему поколению не вспомнить добрым словом красный червонец с Ильичом в анфас? Да, это были серьезные деньги.

Почему у новых денег нет «имен»

Вот еще одна интересная деталь, связанная с деньгами прошлого и настоящего. Как мы называем нынешние тысячные, пятитысячные купюры, сотенные бумажки? А никак. Потому что их реальная покупательская способность меняется у нас на глазах, она нестабильна. Вот уже на подходе и 10-тысячная купюра, увы, свидетельствующая о том же. А вот советским деньгам народ дал «имена».

Советский рубль называли рваным, хотя порой это была новехонькая купюра. Купюру в 3 рубля времен СССР в народе прозвали трешкой, трехой, трельником, зелененькой. Соответственно 5-рублевой банкноте дали название «пятифон», «пятерик», «синенькая». Ну а 10-рублевую купюру назвали уже просто и уважительно червонцем, 25-рублевой банкноте присвоили «имя» четвертной.

Завершить наш обзор о нужности или ненужности мелочи в нынешней российской действительности стоит следующим наблюдением. Все чаще и чаще можно услышать в быту вот такие примечательные диалоги. Мужчина в автосервисе спрашивает, в какую сумму в итоге обойдется ремонт его авто. Механик, осмотрев машину, вздохнув и почесав затылок, ответствует: «Десять рублей сам ремонт, и еще двенадцать - за покраску, итого двадцать два рубля». В переводе с русского на русский это означает, понятное дело, не рубли, а тысячи рублей. Но народ уже, пусть и на бытовом уровне, начал свою, неформальную, деноминацию - то есть «отрезание» нулей для простоты подсчетов. Возможно, и вправду уже настало время для этого?