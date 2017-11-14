«Дорога кандального звона» - вот такое неофициальное и грустное название у известной улицы Казани - Сибирского тракта, протянувшейся через Советский район столицы в сторону поселка Дербышки.

Дорога печали, скорби и мужества, которая видела и первых бунтарей аристократии - декабристов, и обычных разбойников, приговоренных за свои «подвиги» к каторжным работам в далеких суровых краях. Но мало кто из казанцев обращает сегодня внимание на неприметный памятник этим событиям в российской истории, установленный в самом центре Советской площади Казани в 2015 году.

Помехой трамваю стало... полтонны кандалов

Памятник-реквием кандальной эпохе России выполнен в виде верстового столба. Правда, вначале предполагалось воплотить в камень более грандиозный вариант: установить на гранитном постаменте стилизованный верстовой столб высотой 3 - 4 метра с изображением на нем двуглавого орла как символа Российской империи. В итоге вышло скромнее, но от этого история самой главной дороги российских каторжан не становится менее драматичной. В этом месте, где сейчас расположена Советская площадь, с невольников перед предстоящим длинным путем снимали кандалы. Считалось, что именно здесь, за границей городской черты, и начинается Сибирь. А куда убежишь в Сибири? Она теперь повсюду, вокруг тебя: ты, Сибирь и конвоир. Когда на улице Сибирский тракт в советские годы решили пустить трамвай, то рабочие при подготовке трассы для укладки шпал и рельсов обнаружили здесь, в районе Советской площади, с полтонны тяжеленных кандалов и... человеческие кости - останки людей, так и не дошедших до основного места исполнения наказания.

Где в XIX веке проходила окраина Казани

Сибирский тракт - одна из старейших улиц нашего города. Что улица ведет в Сибирь, конечно, знали и раньше, но нынешнее название за улицей закрепилось в XIX веке. Кстати, в дореволюционное время Сибирский тракт начинался еще с пересечения улиц Карла Маркса и Горького, тогда называвшихся Арская и Лядская соответственно. Здесь, напротив Варваринской церкви, находилась Сибирская застава - отправная точка каторжного этапа. Храм в честь великомученицы Варвары возведен в конце XVIII века. На ее месте находился казанского вице-губернатора Кудрявцева загородный дом, который, по одному из преданий, в 1779 - 1780 годах и перестроили в церковь.

Стоит отметить, что в XIX веке и Варваринская церковь, и Сибирская застава находились на окраине Казани. Варваринская церковь служила храмом, где будущие каторжане могли в последний раз помолиться перед дальней дорогой в неведомый и далекий край. Любопытный факт: здесь, у Сибирской заставы, по иронии судьбы в 1741 году встретились два некогда всесильных фаворита при дворе российской императрицы Анны Иоанновны - герцог Эрнст Бирон и фельдмаршал Христофор Миних. Впавший в немилость в результате дворцовых интриг и отправленный в Сибирь, Бирон возвращался из ссылки - восшедшая на трон царица Елизавета Петровна разрешила ему жить в Ярославле. А вот Миних, в свое время добившийся ссылки Бирона в далекую сибирскую деревню Пелым, сам направлялся туда же - в пелымскую ссылку. И встретились два царедворца именно в Казани, на Сибирской заставе, возле нынешней Варваринской церкви!

Почему Пугачев выбрал другую дорогу

По Сибирскому тракту Казани прошли очень многие известные исторические личности, чьи имена вошли в учебники истории, - люди, приговоренные к каторге в Сибири. Так, именно по нему пошли этапом декабристы - участники восстания на Сенатской площади Санкт-Петербурга 14 декабря 1825 года. Позднее за ними в ссылку по этому же пути проследовали и их жены, причем добровольно. Позже этой же «дорогой кандального звона» пошли в Сибирь Герцен, Чернышевский. Правда, стоит отметить, что и они, и ссыльные дворяне передвигались с гораздо большим комфортом, чем, например, обычные крестьяне, приговоренные к каторге. Дворяне и интеллигенты-разночинцы имели материальную возможность преодолевать долгий путь на конных повозках, а не пешим ходом, как простолюдины. Социальное неравенство сказывалось уже тогда, даже среди ссыльных на каторгу.

А вот другому известному казанскому заключенному - Емельяну Пугачеву - не довелось пройти Сибирским трактом. Предводитель крестьянской войны 1773 - 1775 годов побывал в Казани дважды. Второй раз - в качестве «царя», когда он объявил себя чудом спасшимся царем Петром III и возглавил под этим именем восстание крестьян. А вот первый раз Пугачев оказался в Казани сидельцем - его как преступника содержали в остроге Казанского кремля. Ему повезло, что долго шли обвинительные документы из Санкт-Петербурга в Казань. И Емельяну Пугачеву удалось бежать из казанского плена. Случай представился отличный. В XVIII веке было нормой своеобразное самообслуживание - «хозрасчет» для узников. Осужденным, правда, в сопровождении солдат гарнизона, дозволялось ходить по городу и собирать милостыню для своего пропитания. Вот во время одного из таких сборов милостыни Емельян Пугачев вместе со своим сокамерником напоил караульных и смог сбежать из Казани. Сибирский тракт оказался не его дорогой, жизнь его завершилась более трагично - 21 января 1775 года на Болотной площади в Москве, где бунтарю прилюдно отсекли голову.

«...А в километрах я длиннее»

В завершение нашего рассказа об этой знаменитой казанской улице скажем, что Сибирский тракт - это не только скорбный путь для осужденных, но начиная с XIX века это дорога от Москвы до Пекина. Поэтому на верстовом столбе-памятнике указано расстояние до Китая, правда, не в километрах, а в верстах, как было принято в то время. А это 8839 верст. Если перевести в привычный нам километраж - почти 9500 километров.

Вот такую длинную историю хранят в себе и километры Сибирского тракта. В этом году исполнилось 200 лет со дня издания указа императора Александра I о создании этапов на пути в Сибирь, а значит, и «дороге кандального звона» в Казани. В рамках всероссийской акции «День открытых дверей», посвященной этому событию, в Казани даже состоялась уникальная экскурсия в казанский следственный изолятор №1, здание которого является архитектурным памятником начала XIX века. В мероприятии приняли участие представители институтов власти, гражданского общества, духовенства, СМИ, студенчества. Старт всероссийской акции в Казани дал временно исполняющий полномочия начальника УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев. Об исторических вехах следственного изолятора и знаменитого Сибирского тракта участникам акции рассказала член Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан Яна Наговицина.

А вы, уважаемые читатели, когда будете проезжать по Советской площади, обратите внимание на скромный верстовой столб-памятник в центре сквера. Он напомнит о двух веках российской истории, декабристах и их верных женах, Чернышевском и Герцене, чья газета «Колокол» изо всех сил пыталась вздыбить огромную страну Россия на революцию, столетний юбилей которой тоже пришелся на нынешний год. Так что и история обычных улиц порой способна напомнить сразу о многом...