Вчера депутаты Казанской городской Думы на очередной XXI сессии подвели итоги развития жилищно-коммунального хозяйства столицы за 20 лет и дали оценку качеству предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

В этом году юбилейная дата с того момента, как в 1997 году Указом Президента РФ была утверждена «Концепция реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации». За 20 лет многие граждане стали собственниками своей недвижимости и на себе почувствовали, каково нести ответственность за кровные квадратные метры.

Изменилась форма управления организаций, которые обслуживают жилой фонд города. Вместо жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭК) появились управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). На данный момент в Казани зарегистрированы и работают 107 УК, в управлении которых находятся чуть более 4,5 тысячи домов. Это почти 85% всего жилого фонда. 542 ТСЖ ведут обслуживание почти 700 многоквартирных домов, 251 дом управляется ЖСК - 4,5%, в непосредственном управлении собственников находятся 52 дома - менее 1%.

10 лет в Казани и Татарстане работает программа капитального ремонта. За это время в нормативное техническое состояние приведено 47% жилого фонда города, заменено свыше 30% лифтов. Инвестиции в жилищный фонд превысили 15,5 млрд рублей.

В 2017 году управляющими компаниями Казани благоустроены дворы 22 многоквартирных домов. Всего же за годы работы программы обустроено 590 дворовых территорий. Тем не менее депутаты отмечают существенный уровень недоремонта жилья.

Депутаты подняли вопрос и об аварийном жилье. В 2009 году в Казани 151 дом был признан аварийным. Там проживали более 2,3 тысячи семей. Расселение жителей из этих домов осуществляется в рамках федеральной программы расселения аварийного жилья за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета и муниципального бюджета. Всего на реализацию программы предусмотрено 1,96 млрд рублей. Несмотря на принятые меры, по мнению депутатов, требуется разработка на федеральном уровне порядка финансирования расселения аварийных домов, признанных таковыми после 1 декабря 2012 года.

В этом году в домах, в которых проводился капитальный ремонт, устанавливали автоматизированные индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения. По заверениям специалистов, установка ИТП непосредственно в доме обеспечивает качественное и надежное горячее водоснабжение. Достигается оптимальная температура горячей воды. Отныне этот вид работ включен в программу капремонта. Всего планируется снабдить ИТП почти 1,2 тысячи казанских МКД, а также установить 166 индивидуальных тепловых пунктов в 165 бюджетных учреждениях.

Из новшеств уходящего года - президентская поддержка садоводам. В 2017 году в рамках президентской программы впервые вложены бюджетные средства в развитие инфраструктуры садоводческих товариществ. В казанских садовых товариществах благодаря выделенным средствам - 110 млн рублей - построили 7 участков дорог, 25 водонапорных башен, 10 скважин, 19 площадок для сбора отходов, 8 трансформаторных подстанций и 8 линий электропередачи. Всего охвачено 39 СНТ, членами которых являются более 11 тысяч казанцев. В следующем году программа будет продолжена.