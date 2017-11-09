Для многих из нас мать и отец - это не те люди, которые подарили нам жизнь, а те, которые внесли невероятный вклад в наше воспитание, всегда были рядом, во всем поддерживали и любили как своих - родных по крови.

«Пусть отчество у меня Владимирович, но мой отец - Сергей», - сказал мне однажды мой младший брат. И вправду, разве родители определяются фамилией или отчеством? Для нас с братишкой - нет. Наш родной отец ушел из семьи, когда мне было 9, а братику всего 4. Он оставил нас маме и совсем забыл. Мы верили, что когда-нибудь отец вернется или позвонит, но ни звонков, ни писем не было. Со временем мы стали забывать, как он выглядит, что любит, его голос и манеры. Но это не помешало нам стать по-настоящему счастливыми, ведь в нашей жизни появился он - отчим Сережа, который заменил мне и моему брату отца, а маме стал надежным и любящим мужем.

С тех пор прошло больше 9 лет, и я с уверенностью могу назвать Сережу папой. Столько сил он потратил на наше воспитание, на все наши нужды и желания! Конечно, были разногласия и ссоры. Но у кого их не бывает? Только благодаря стараниям приемного отца мы стали теми, кто мы есть сейчас. Молодым кажется, что родителями быть легко, но это огромная ответственность и невероятный труд. Сережа не побоялся и все в нашей семье взял в свои руки.

Сейчас моему младшему брату Никите уже 13 лет. Он тоже считает Сережу родным человеком: «Пусть Сережа не наш настоящий отец, но я люблю его как родного. Я понял это после одного случая. В тот день проходили мои первые соревнования по плаванию. Я очень волновался, но Сережа положил мне руку на плечо и сказал: «Пусть ты не будешь первым, но ведь все учатся чему-то, и не всегда все получается с первого раза. Я знаю, что ты сможешь. Если не сегодня, то в следующий раз. Дерзай!» Его поддержка очень помогла мне. Этого я никогда не забуду».

Когда я спросила у Сережи, сложно ли было ему принять нас в свою семью, он ответил: «Мне кажется, мы сразу подружились, и я полюбил вас всем сердцем. Теперь вы - мои дети, о которых глава семьи должен заботиться. А справиться с трудностями мне помогает поддержка каждого из вас. Однажды, когда несколько лет назад у нас с мамой не хватало денег, вы разбили копилку, чтобы нам помочь. Такое не забывается! Мне очень нравится проводить время со своей семьей. Обычно мы специально не готовимся отдыхать вместе, все получается спонтанно. Так интереснее. Чаще всего мама готовит что-то вкусненькое, мы садимся на диван, смотрим фильмы, пьем чай, болтаем, играем в приставку или настольные игры».

Еще я спросила Сережу, что далось ему сложнее всего и какие советы он мог бы дать таким отцам, как он: «У меня не было опыта воспитания детей, особенно если дочь уже взрослая. Еще я так и не смог заставить себя наказывать твоего брата. Советы простые - не бояться трудностей и проблем, чаще проводить время с семьей».

Я очень ценю и уважаю своего папу Сережу. Жениться на женщине с двумя детьми - серьезный поступок, которому, мне кажется, нет цены. Наш отчим - самый лучший папа! Теперь нас уже трое. Четыре года назад у Сережи и мамы родился общий ребенок, которого мы называем Серганавтик, а вообще он Сергей Сергеевич. Неважно, одна ли кровь течет в нас, важно то, что мы есть друг у друга. Моя семья - это самое главное, что есть у меня в жизни.

Кстати, возможность учиться в КФУ у меня появилась благодаря маминому материнскому капиталу, который пошел на мое обучение.