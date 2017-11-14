Как молодым родителям продержаться до выхода мамы на работу?

ТИПИЧНАЯ ПРОБЛЕМА. На днях ко мне заглянула сильно взволнованная чем-то подруга, которая минувшим летом вышла замуж. На вопрос о том, что случилось, она со слезами ответила, что муж хочет детей, но она ума не приложит, как они будут жить на одну его зарплату водителя в 22 тысячи рублей. Мой супруг получает чуть больше - 26 тысяч, и у нас уже двое детей - шести и двух лет, но мы как-то держимся. Я нахожусь дома и вот уже полгода не получаю декретных, что, несомненно, сразу отразилось на нашем семейном бюджете. Пусть сумма была небольшая - 5400, но ей мы закрывали коммунальные расходы. Сейчас, конечно, трудновато.

ЦЕННАЯ МЫСЛЬ. Когда подруга ушла, я подумала, что первая серьезная проблема, с которой сталкиваются молодые родители при рождении детей, - это финансовая. Ведь зачастую женщина находится в декретном отпуске как минимум полтора года, и за это время она вынуждена получать всего 40% от своего оклада при условии, что у нее был официальный заработок. В итоге все заботы о материальном обеспечении семьи целиком и полностью ложатся на плечи супруга.

Честно говоря, и я когда-то пребывала в неком смятении от мысли, что в нашей семье может появиться ребенок. Но надо отдать должное моему мужу - он сумел найти нужные слова для того, чтобы мои страхи развеялись, и сейчас у нас подрастают два замечательных мальчика.

Однако встреча с подругой навела меня на мысль, что неплохо было бы завести журнал так называемой семейной бухгалтерии. Я много читала о пользе конспектирования внутрисемейных расходов и доходов, но относилась к этому скептически, считая пустой тратой времени. Тем не менее если все записывать, то наглядно будет видно, куда и на что тратятся деньги. На что же?

СЕМЕЙНАЯ МАТЕМАТИКА. Найдя толстую тетрадь в клетку, я сделала в ней первую запись: «Доход - 26000 рублей». Как раз позавчера муж принес получку, и мы еще не успели ее потратить. Далее последовала расходная часть, которая состоит у нас из множества пунктов. Решаю, что следует начать с самого основного - это те статьи, которые требуют незамедлительной оплаты. В их числе:

1. Коммунальные услуги - 3700 рублей (зимой эта сумма наверняка вырастет в связи с оплатой отопления).

2. Школа - 800 рублей. Старший сын ходит в подготовительный класс.

3. Школьные принадлежности, считая учебники. На это ушло 1200 рублей. Теперь, надеюсь, книги покупать не придется и расходы на школу обойдутся примерно в 200 рублей.

4. Бензин - 15720 рублей. Это у нас самая большая расходная часть, от которой, мягко говоря, бросает в дрожь. Муж каждый день проезжает более 70 км, так как его работа находится за городом. Всего в месяц он заправляет 400 л бензина. В начале декабря машину еще нужно будет страховать по ОСАГО...

5. Памперсы для второго ребенка. Удовольствие недешевое, но без них не обойтись. Одна упаковка стоит 890 рублей. В месяц уходит две штуки, следовательно, это 1780 рублей.

6. Детские молочные продукты - 2000 рублей. Средняя стоимость детского йогурта, кефира или творожка - 30 рублей. В итоге на двоих детей в день на молочку уходит 60 рублей.

К слову, когда младший сын был совсем маленьким, приходилось кормить его молочной смесью. К моему великому сожалению, молока у меня не было, несмотря на то что я соблюдала специальную диету и пила различные дорогие фиточаи. Поэтому мы с мужем вздохнули с облегчением, когда этот этап был пройден. Ведь одна банка молочной смеси стоила 490 рублей. В месяц уходило 10 штук, а это почти 5000 рублей. Были, конечно, смеси и подешевле, но приходилось покупать детское питание только одной марки. Что же у нас в итоге получается? 26000 - 3700 - 800 - 200 - 15720 - 1780 - 2000 = 1800 рублей.

Когда я увидела полученный результат, меня будто ударило током. Может, зря затеяла эту математику? Как же мы живем, точнее сказать, выживаем? На оставшиеся 1800 рублей мне нужно купить продукты, бытовую химию и много чего еще… А ведь скоро Новый год, нужно покупать подарки, до 1 декабря надо уплатить налоги. Но на что?.. Не буду паниковать раньше времени, приказала я себе. Вот придет муж с работы, и мы вместе обязательно что-нибудь придумаем…