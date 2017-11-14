В УФСИН России по Республике Татарстан подвели итоги регионального этапа конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон». Творческий конкурс организован ФСИН России совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению в рамках всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением».



В конкурсе приняли участие художники, отбывающие наказание во всех исправительных колониях Татарстана. При создании икон конкурсанты пользовались разными художественными техниками - масло, гуашь, графика, резьба по дереву. Представленные работы оценивались жюри в трех номинациях: «Храмовая икона», «Аналойная икона», «Домашняя икона».

В состав жюри вошел протоиерей Никольского кафедрального собора Казанской епархии Русской православной церкви Николай Тимофеев.

В номинации «Аналойная икона» победил образ святого Николая Чудотворца. Лучшей храмовой иконой жюри признало Казанский образ Божьей Матери. Среди домашних икон первое место присудили образу Спасителя Иисуса Христа.

Иконы-победители регионального тура будут направлены в Москву для участия в заключительном этапе всероссийского конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон», сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан.