Часто ли взрываются баллоны? Действительно ли машина едет медленнее на ГБО? Развенчиваем основные мифы.

Миф 1. Газ может взорваться

Говоря о газе, мы ведем речь о сжиженной смеси пропана и бутана, перевод на которую популярнее всего среди владельцев легковых автомобилей. Это связано с удобством хранения в небольшом баллоне, тогда как еще более дешевый метан, который сжимают до 200 атмосфер, требует нескольких больших тяжелых резервуаров.

Классический баллон под пропан-бутан выдерживает давление более 50 атмосфер, тогда как рабочее давление смеси не должно превышать 16 атмосфер. В связи с этим емкость для газа на порядок прочнее и толще обычного бензобака, что минимизирует риски деформации или пробоин в баллоне в случае ДТП. Толщина бензобака всего 0,8 мм, тогда как газовая емкость выполнена из 3,5 - 4-миллиметрового листа стали. От несанкционированной утечки газа вас спасет предохранительный клапан. А в случае пожара, который вызовет перегрев емкости, специальный клапан будет стравливать излишки давления в атмосферу.

Миф 2. Автомобиль теряет мощность

Среди автолюбителей бытует миф, что мощность двигателя падает при переходе на ГБО и железный конь едет «не так». Отчасти это правда, но актуальная для владельцев оборудования 1, 2 и 3-го поколения. Технические возможности не позволяли оптимально настроить ГБО под характеристики двигателя, отсюда шло падение мощности порой до 20% и повышенный расход топлива. Сейчас на отечественном рынке популярно ГБО 4-го поколения, в котором подача топлива настраивается под каждый клапан и регулируется датчиками, блоком управления. Как результат - потеря не превышает 5%. Безусловно, многое здесь зависит от качества оборудования, а также навыков механиков в сервисе.

Миф 3. ГБО портит двигатель

Основной миф заключается в прогорании топливных клапанов. Считается, что из-за большого времени горения газа выпускные клапаны испытывают большие тепловые нагрузки, т. к. смесь не успевает сгорать в камере сгорания. Действительно, при неправильной регулировке механизма газораспределения в двигателе или отсутствии гидрокомпенсаторов хода клапанов клапаны прогорают быстрее. Но на большинстве современных авто имеются гидрокомпенсаторы и октан-корректоры, благодаря которым двигатель машины подстраивается под свойства топлива.

Да и плюсов у газа гораздо больше - это и продление ресурса мотора (масляная пленка со стенок цилиндров не вымывается), низкий (по сравнению с бензином) риск содержания примесей, которые могут осесть на стенках, экологичность.

Миф 4. В машине пахнет газом

Миф родом из прошлого, когда ГБО только пришло на наш рынок. Как правило, его установка велась полукустарно, без регулировки и сертификации. Результатом была периодическая протечка, и как следствие - «аромат» в салоне. Сегодня подобного отношения к работе у сертифицированных станций перевода машин на газ нет. Появление характерного запаха при эксплуатации, будь то бензин или газ, сигнализирует владельцу о неисправностях системы (например, нарушении герметичности) и необходимости немедленного визита на станцию техобслуживания.

Миф 5. Баллон занимает весь багажник

Здесь ключевое значение играет литраж багажного отсека автомобиля и самой емкости. Бесспорно, некоторым объемом придется пожертвовать, но и здесь производители не стоят на месте. Например, рынок баллонов предлагает тороидальную форму. Такая емкость располагается в нише «запаски». Для перевозок на большие расстояния популярен цилиндрический баллон, размещаемый в нише заднего крыла. Также емкость можно разместить и снаружи автомобиля, что совершенно минимизирует потери полезного объема.

Целесообразность перехода на ГБО

Основной аргумент владельцев при установке оборудования - стоимость литра топлива. Действительно, цена бензина АИ-95 на заправочных станциях Казани сейчас около 40 руб. за литр, а средняя цена за сжиженный углеводородный газ - 18 руб./литр при более высоком октановом числе. Казалось бы, экономия очевидна. Но очевидной она будет для тех, кто либо активно использует автомобиль, либо для самых прожорливых железных коней. Если автомобиль «съедает» на 100 км 7 - 8 л топлива и в год проезжает 10000 км, то окупаемость установки ГБО на такой транспорт будет затягиваться на несколько лет.

Отсюда не случайна и популярность газа на коммерческих автомобилях (включая такси), благодаря которому владельцы существенно экономят на топливных издержках. Качественное ГБО имеет ресурс работы более 150000 км, что с лихвой окупает инвестиции. Опасения водителей по поводу дорогого ТО тоже миф - чаще всего возникает необходимость в замене фильтров, сливе конденсата из редуктора и чистке форсунок, цены на эти процедуры совершенно не кусаются.

Также в Татарстане, и в Казани в частности, год от года растет сеть АГЗС, что облегчает жизнь водителей на ГБО. Да и возможности переключения машины на бензин прямо из салона в случае отсутствия газовой заправки под боком тоже никто не отменял.