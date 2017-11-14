Мы не предлагаем пересказывать любимые книги и уж тем более не стремимся стать литературным журналом, публикуя профессиональные рецензии. Вместо этого хотим поделиться самым ценным, что дают книги, - опытом и эмоциями, помогающими измениться к лучшему, узнать что-то новое о себе и мире, рассказать о диалоге читателя с произведением, в процессе которого человек становится пусть капельку, но иным.

В минувшую пятницу прошло организационное собрание читательского клуба «Казанских ведомостей». Первым вопросом повестки дня стали выборы председателя. Им единогласно избрана Венера Якупова, главный редактор «КВ».

Всем собравшимся было абсолютно очевидно, что площадка газеты позволяет помимо обсуждения книг поднимать самые разные вопросы, связанные с чтением и его популяризацией. Наиболее актуальный из них - «Как привить молодежи любовь к чтению книг?» Свою позицию на этот счет высказала Венера Абдулловна:

- Если никто не будет прилагать усилий, не будет и результата. То, что в Европе по-прежнему читают книги, - результат продуманной политики. Наша задача - помочь достичь гармонии между «цифрой» и «бумагой» в нашем обществе. Многочисленный международный опыт уже продемонстрировал обоснованность такого подхода.

Стоит отметить, что слово главного редактора не расходится с делом. Уже не первый год в рамках проекта Союза журналистов РТ и редакции газеты «Казанские ведомости» «Читающий Татарстан» в казанских детских садах силами сотрудников редакции, горожан и благотворителей создаются мини-библиотеки для малышей.

В будущих заседаниях клуба планируется участие разнообразных экспертов, связанных с чтением: педагогов и ученых, книгоиздателей и дистрибьюторов, представителей библиотечной системы. Уже в ближайшие месяцы в рамках клуба планируется обсудить такие вопросы, как жанровые предпочтения в литературе людей разного пола и возраста, как влияет массовость литературы на ее качество, что такое бестселлер и кто авторы таких произведений, почему научно-популярная литература переживает кризис и многое другое. В конце заседания председатель клуба Венера Якупова дала старт буккроссингу в редакции, где уже стоит шкаф с книгами. Любую из них может взять почитать любой сотрудник и читатель «КВ», оставив взамен свою.

Приятно удивила скорая и благосклонная реакция читателей на создание читательского клуба. Не прошло и нескольких дней после первых публикаций, а в редакцию стали приходить письма. Хочется процитировать одно из них: «Книга - как фонарь, она освещает то, что есть в тебе. Это и есть просвещение».