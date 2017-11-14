На прошлой неделе в детском саду №142 Казани торжественно открыли библиотеку «Радуга книг». Это уже пятнадцатая библиотека, что появилась в дошкольных учреждениях Вахитовского района Казани с 2015 года.

В качестве почетных гостей на торжественном открытии библиотеки присутствовали заместитель председателя Союза журналистов РТ, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, начальник отдела образования управления образования Исполнительного комитета г. Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам Минзалия Закирова, методист ИМО ГМЦ в Приволжском и Вахитовском районах Казани Роза Василова, заведующие других детсадов и родители воспитанников.

Создание библиотек в дошкольных учреждениях два года назад было инициировано Союзом журналистов РТ в рамках акции «Читающий Татарстан». Инициативу активно поддержали заведующие детсадов и родители дошколят, особенно в Вахитовском районе столицы РТ.

Так, в детском саду №142, только узнав о создании библиотеки, родители воспитанников уже принесли около 200 книг! Так что руководством детсада было решено выделить целую комнату для их чтения и просмотра, рассказала его заведующая Оксана Охотина. А учитель-логопед Лилия Яббарова познакомила гостей мероприятия с самой библиотекой. На стеллажах и столах нашлось место и для любимых детворой произведений Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Агнии Барто, и для видеодисков с популярными сказками, и для стеллажа с татарской литературой. В уголке для взрослых, что интересуются историей и искусством, подарочные изоальбомы заняли свое почетное место и сразу же вызвали желание их полистать у многих родителей воспитанников. В уголке советской литературы расположились книги писателей Леонида Пантелеева, Юрия Сотника. Кто сказал, что ребята не должны знать их произведения?! Есть в этой комнате и уголок для самых маленьких читателей, и энциклопедии, и книги об этикете и правилах дорожного движения…

Подумали в этом детсаду и о графике посещения библиотеки всей семьей в утреннее и вечернее время. А для воспитанников всех возрастных групп тоже выделили свое время посещения. Теперь детишки будут приходить в эту комнату, чтобы комфортно расположиться с книгой в креслах или выбрать вместе с родителями книгу для домашнего чтения. Кроме того, в плане мероприятий библиотеки, как рассказала Лилия Ахметовна, проведение тематических вечеров, фотовыставок, литературных викторин.

По сложившейся традиции ребята показали музыкальное представление, а также удивили гостей знанием сказок и других детских произведений. Например, пятилетняя Яна Харламова очень выразительно читала наизусть стихотворение Пушкина, чем вызвала шквал аплодисментов.

По словам заведующей Оксаны Охотиной, чтению в этом саду уделяется большое значение - здесь функционирует детский клуб «Читай-ка» для детей подготовительной группы, где ребята не только читают книги, рассматривают иллюстрации, но и изготавливают книжки-малышки вместе с родителями. Теперь благодаря библиотеке станет легче найти нужную книгу. В перспективе - мероприятия по семейному чтению, где папы и мамы вместе с детьми будут читать понравившееся им произведение. Родители благодарили за создание библиотеки и высказали надежду, что с этих пор дети дома будут больше времени проводить за книгами, чем за гаджетами.

Передавая эстафету участникам проекта «Библиотека детства» казанским детсадам №17 и 188, главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова отметила, во всем мире бьют тревогу, что у детей, которые много сидят в интернете, хуже развиваются память и воображение. Поэтому так важно пробуждать интерес молодого поколения к бумажному чтению. «Надеемся, что эта замечательная библиотека будет очень востребована юными читателями и дверь в эту комнату будет открываться чаще. Читайте книги, которые сделают вас умнее, сильнее и добрее, дружите с ними!» - пожелала воспитанникам детсада Венера Абдулловна.